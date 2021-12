Il Principe Harry: “Lasciate il lavoro se non vi dà gioia”

Il Principe Harry ha espresso la sua opinione sui temi di felicità e lavoro.

A Fast Company il Principe Harry ha svelato la sua opinione sul tema del lavoro e della felicità.

Il Principe Harry e il lavoro

In vista della sua nuova carriera come Life coaching il Principe Harry ha rilasciato un’intervista a Fast company dove ha affrontato proprio il tema di felicità e lavoro.

Le due cose spesso non vanno di pari passo e per questo il figlio di Carlo e Diana ha specificato come, secondo lui, bisognerebbe lasciare un lavoro qualora esso non renda felici:

“Ho scoperto di recente che molte delle dimissioni dal lavoro non sono negative, ma è un segno del fatto che con la consapevolezza di sé arriva il bisogno di cambiamento”, ha dichiarato il Principe, e ancora:

“Molte persone in tutto il mondo sono state bloccate in lavori che non hanno portato loro gioia e ora mettono al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità.

Questo è qualcosa da celebrare”.

Il Principe Harry e l’addio ai titoli

Le sue ultime dichiarazioni ovviamente non hanno mancato di sollevare polemiche visto che il Principe Harry, pur avendo rinunciato ai benefici da membro della famiglia Reale, ha sempre contato su una generosa eredità a lui lasciata da parte di sua madre, Lady Diana. Dopo aver detto addio ai proventi dei contribuenti e al titolo di duca del Sussex, Harry si è trasferito in California con la moglie Meghan Markle, con cui ha acquistato una lussuosa villa a Santa Barbara.

Insieme ai due abitano i loro due bambini, Archie Harrison e la piccola Lilibet Diana (quest’ultima, nata a giugno 2021, non avrebbe ancora conosciuto la Regina).

Il Principe Harry e i disturbi emotivi

Per la prima volta Harry ha confessato – come suo fratello William – di aver sofferto di svariati disturbi emotivi a seguito della scomparsa di sua madre, Lady Diana, e per via delle pressioni dovute alla sua vita a Corte.

“Ero disposto a bere, ero disposto a drogarmi, ero disposto a tutto pur di sentire meno male”, ha dichiarato l’ex duca del Sussex, che solo quattro anni fa avrebbe iniziato un percorso di terapia: “Per uno come me che pensava di non averne bisogno, è stata una rivelazione”, ha ammesso.

Oggi Harry sembra finalmente aver trovato la felicità.