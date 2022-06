Il rapper 50 cent attacca Madonna su Instagram: ” Ha 63 anni qualcuno le dica di calmarsi”

Madonna posta una foto provocante su Instagram e 50 cent la attacca. La regina del pop non ha ancora risposto.

Il rapper 50 cent, tra i più noti del panorama musicale mondiale, attacca la regina del Pop, Madonna. Sembrerebbe che 50 cent non abbia troppo gradito una foto della cantante in quanto ritenuta da lui “troppo grande” per certi scatti.

50 cent attacca Madonna per una foto postata su Instagram

Il commento pungente del rapper è avvenuto attraverso un posto su Instagram. 50 cent ha postato una foto provocante di Madonna dando la sua opinione. 50 cent ha scritto: “Spero che non abbia fatto scattare questa foto ai suoi figli. LOL, ha 63 anni qualcuno le dica di calmarsi per favore“.

Insomma, il rapper oltre a non gradire la foto, sembra voler sollevare una questione morale nei confronti della cantante tirando in mezzo figli ed età.

La foto di Madonna

Madonna ha postato quella foto riproposta da 50 cent scrivendo: “Jet-Lag“.

Lo scatto della cantante ha ricevuto l’approvazione di molti fan visti i numerosi Like e commenti. Al momento, la regina del pop, sembrerebbe che abbia ignorato l’attacco del rapper dato che non ha commentato nulla a proposito. Bisognerà aspettare le prossime ore, o i prossimi giorni, per vedere se Madonna deciderà di rispondere a 50 Cent.