Il rapper sudafricano Costa Titch, nome d’arte di Constantinos Tsobanoglou,è morto a causa di un malore durante un suo live in Sudafrica.

Costa Titch: la morte

Il rapper 28enne Costa Titch avrebbe accusato un malore durante un suo live in Sudafrica e, dopo essersi accasciato a terra, avrebbe perso definitivamente conoscenza. Al momento sarebbero in corso accertamenti sulle cause del malore e la notizia ha sconvolto i tanti fan di tutto il mondo che avevano iniziato a seguire la promettente carriera del rapper (il suo brano più celebre Big Flexa, aveva ottenuto decine di milioni di views su Yotube).

La scomparsa del rapper è stata annunciata nelle scorse ore dai suoi familiari che, con un post sui social, hanno espresso tutto il loro cordoglio per la tragica notizia. “In questo momento è con profondo dolore che ci troviamo a dover annunciare la scomparsa di Costa Titch. Siamo grati per quei soccorritori e tutti coloro che erano presenti durante le sue ultime ore”, hanno scritto i familiari nel musicista attraverso le pagine social a lui dedicate. Per il momento sulle cause della scomparsa di Costa Titch non sono emersi ulteriori particolari e soltanto l’autopsia potrà stabilire se la scomparsa sia avvenuta per cause naturali o magari legate all’uso di qualche sostanza.