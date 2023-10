Il rapper Highsnob, vero nome Michele Matera, noto per Sanremo 2022, annuncia su Instagram il suo ritiro dalla musica a causa di problemi legali insostenibili. Pur esprimendo rammarico, ammette la mancanza di forze per continuare a lottare e prevede di essere dimenticato dalla scena musicale.

Highsnob lascia la musica: dopo una lunga battaglia legale

Dopo una lunga lotta legale per i diritti della sua musica, il rapper Highsnob, noto per brani come ‘Harley Quinn’ e ‘Abbi cura di te’, annuncia che la sua musica sarà rimossa dagli store digitali in un mese. Invita i fan a scaricare la sua musica e incoraggia a non smettere di sognare, anche se non comprende appieno il proprio destino. Un messaggio d’addio e di speranza.

Highsnob e la battaglia per i diritti musicali

A gennaio 2022, Junior Cally accusò Highsnob e “Abbi cura di te” di plagio. La risposta da parte di Highsnob, del suo management e dell’etichetta discografica Belive fu che le accuse erano infondate e diffamatorie, dimostrando che il brano era di Highsnob secondo la SIAE. La canzone ottenne il disco d’oro e raggiunse la ventesima posizione al Festival.