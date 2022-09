Il ritorno di Josip Ilicic, lo sloveno è pronto a ripartire da una nuova squadra

Il talentuoso attaccante ex Atalanta Josip Ilicic sta per tornare a vestire i panni del calciatore dopo anni travagliati

Josip Ilicic ha vissuto anni davvero complicati ultimamente. L’esterno offensivo che ha fatto meraviglie in dieci anni di Serie A con le maglie di Palermo, Fiorentina e, soprattutto, Atalanta, ha combattuto tanto per tornare ai vertici del calcio. La sua parabola potrebbe presto chiudersi da dove tutto era inziato.

Ilicic al Maribor, si chiude un cerchio per l’attaccante sloveno?

La notizia che rimbalza su molti quotidiani sportivi ha davvero del romantico: Josip Ilicic sta tornando al Maribor. Lo sloveno è pronto a rientrare in patria per giocare l’ultimo spezzone della sua meravigliosa carriera. Dopo le ultime stagioni difficili, con un brutto male che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi, Ilicic è pronto a tornare ad indossare gli scarpini e a far vedere nuove magie con il suo fatato piede sinistro.

Le dichiarazioni del procuratore del giocatore

A parlare di questa possibilità è stato anche Amirj Ruznic, che da anni cura gli interessi di Ilicic facendogli da procuratore: “Sapete com’è: nel calcio e nella vita in generale, mai dire mai. Se Jojo decide di tornare in Slovenia, allora di sicuro verrà preso in considerazione un solo club, il Maribor. Sappiamo tutti come si sente Josip nei confronti della squadra viola e cosa provano per lui i tifosi viola.”