Il trend delle stampe su tela personalizzate, perfette per impreziosire le pareti

La nuova tendenza del momento sono le stampe su tela personalizzate come decorazione delle pareti di una stanza o uno spazio lavorativo. Le stampe su tela sono un modo economico e facile per creare un design unico che valorizzi una stanza. Questo complemento d’arredo deve essere adattato, in base alla sua dimensione e ai colori, ai mobili e agli accessori presenti nell’ambiente circostante. Sempre più persone scelgono questo metodo di decorazione, ma è bene conoscere come abbinare al meglio le stampe su tela personalizzate.

Stampa su tela personalizzata in base all’utilizzo della stanza

Scegliere la stampa su tela perfetta richiede delle conoscenze basiche di design. Infatti, la scelta delle fantasie e dei colori dipenderà, ad esempio, dalla stanza su cui verrà disposta la stampa su tela personalizzata e dalla funzione della stanza stessa.

Ad esempio, con una stampa su tela che deve essere messa sulla parete di una cucina si può spaziare di più rispetto a quella di una camera da letto. In cucina si possono prediligere colori vivaci e accesi che mettano di buon umore una famiglia che si sta godendo il proprio pasto dopo una giornata lavorativa. Per una stampa su tela personalizzata in camera da letto, invece, sono da evitare colori troppo forti che creano contrasto. Allo stesso tempo, sono da evitare disegni spigolosi e con molti angoli. Infatti, la camera da letto è l’ambiente del relax e del riposo, dove gli occhi hanno bisogno di poco contrasto visivo e colori dalle nuance delicate. I colori perfetti sono il blu, l’azzurro e il verde. Sì anche ai colori pastello, che sono sfumature molto morbide.

Stampe su tela personalizzate per i propri figli

Durante la fase adolescenziale i giovani sono soliti a seguire cantanti o band musicali con molta passione. Spesso riempiono la propria stanza di foto, dediche e poster giganti, proprio per mostrare al mondo (o alla famiglia) l’ammirazione verso i propri idoli. Il regalo perfetto in quel caso potrebbe essere una stampa su tela personalizzata con la foto del proprio cantante o attore preferito. Ovviamente, dovrà essere calcolato lo spazio e il design della cameretta e valutare anche l’età del ragazzo, in modo da valutare al meglio la personalizzazione della tela. Questo discorso si può estendere anche agli adulti. Infatti, non solo i giovani hanno delle passioni e non c’è niente di male a decorare la propria camera da letto con il proprio idolo anche dopo aver superato la fase della fioritura dei propri anni.

La stampa su tela in base allo stile d’arredamento della tua abitazione

La stampa su tela personalizzata può anche essere sfruttata solo come un elemento decorativo che dia il tocco finale al design della casa. In questo caso, è fondamentale la scelta dei colori giusti e dello stile della tela, dato che una nota sbagliata potrebbe rovinare l’intero design della stanza. Se, ad esempio, il proprio salotto ha uno stile vintage, i colori della stampa su tela personalizzata possono spaziare tra le sfumature pastello. Giallo, turchese, rosa antico e verde potrebbero essere i colori ideali. Al contrario, se la casa segue uno stile d’arredamento contemporaneo o nordico è importante evitare i colori forti. Infatti, questi stili richiedono colori neutri, come bianco, nero, color crema e grigio. La tua stampa su tela, quindi, potrebbe avere un tocco retrò e allo stesso tempo adattarsi perfettamente alle tue pareti minimal.