Denaro come antistress, ecco come risparmiare soldi durante l'anno attraverso un metodo semplice e infallibile: la strategia delle cinquantadue settimane

I soldi, gli stessi che non fanno la felicità, prevengono lo stress. La ricerca dimostra che il mantenimento di una somma di denaro come misura precauzionale è in grado di alleviare le preoccupazioni. Perché? Il cosiddetto gruzzoletto permette di avere sicurezza in circostanze impreviste od obblighi finanziari imprevisti. A tal proposito, è stata ideata la strategia «delle 52 settimane», un metodo infallibile ideato per aiutare le persone ad accumulare in un anno fino a 1378 euro.

La tabella di preparazione

Talvolta vista come un’impresa titanica, la strategia delle 52 settimane ha una metodologia estremamente semplice. Per cominciare, bisogna procurarsi un recipiente (una scatola o un salvadanaio) e un foglio di carta su cui creare una tabella. Questa deve essere composta da quattro colonne: la prima col numero della settimana (da 1 a 52), la seconda con l’arco temporale entro il quale deve essere raggiunto l’obiettivo, la terza con l’importo da risparmiare e la quarta per il calcolo del risparmio cumulativo.

La pratica, consigli e strategie

Settimana dopo settimana, bisogna incrementare durante l’anno la quota fino a raggiungere la cinquantaduesima. Supponiamo che l’obiettivo sia risparmiare un euro a settimana (cinquantadue entro la fine dell’anno). Obiettivo troppo modesto? Cambiamolo. Partiamo con un euro la prima settimana, per aumentarlo a due euro nella successiva, a tre in quella dopo ancora, e così via.

Questo approccio graduale al risparmio frutterà una cifra di 1.378 euro. E anche un buon ammortizzatore per lo stress.