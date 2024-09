Il velivolo scomparso negli Appennini è stato rinvenuto. Purtroppo, le tre persone a bordo hanno perso la vita.

Un team del Soccorso Alpino ha riscoperto l’aereo turistico che era andato disperso sull’Appennino, partito da Pavullo (Modena) il giorno prima di ieri. La scoperta è avvenuta in una regione del cresta in Toscana, nel territorio di Fivizzano (Massa Carrara), a breve distanza dal confine dell’Emilia-Romagna. Tre cittadini francesi, ora deceduti, erano a bordo dell’aereo. Le operazioni di salvataggio non sono state ancora completate.