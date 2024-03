Il veterinario, Marco Petrini, conosciuto sui social come Dottorpet è morto ...

Marco Petrini lottava contro un brutto male, ma a saperlo erano solo i familiari. Aveva continuato a lavorare con i suoi animali esotici e ad aggiornare i follower su Instagram e TikTok.

La morte di Marco Petrini e il successo sui social

Marco Petrini è morto a 37 anni domenica scorsa, al Policlinico Umberto I di Roma, dove era in cura per un male che non gli ha lasciato scampo.

Il veterinario era diventato una vera e propria “star del web”, con oltre 67mila follower su Instagram e 126mila su TikTok, trattava temi con lo stesso fine: gli animali. Molti dei suoi video erano dedicati a sfatare falsi miti sugli animali meno conosciuti e a divulgare informazioni e curiosità.

I funerali del veterinario Marco Petrini

La notizia della morte è stata condivisa dal profilo Facebook dai titolari della clinica dove lavorava.

«Con la tristezza nel cuore comunichiamo a tutti i nostri pazienti e alle loro famiglie che domani, 26 marzo, resteremo chiusi dalle 14.30 alle 17 per dare l’ultimo saluto al nostro caro amico e collega Marco Petrini».

I funerali si terranno alle 15.30 nella chiesa San Francesco di Tivoli, in piazza Trento.

Il cordoglio della Clinica Veterinaria Guidonia dopo la morte di Marco Petrini