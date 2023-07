Tra Chiara Ferragni e Fedez sembra ormai essere tornato definitivamente il sereno. Dopo le tante voci su una possibile e clamorosa rottura del epriodo post Sanremo, con il rapper che era sembrato in grave crisi psicilogica, adesso tutto volge per il meglio.

I Ferragnez in fuga d’amore: il weekend romantico nel tradizionale hotel di Portofino

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a Portofino per concedersi un bel weekend romantico. I Ferragnez stanno alloggiando al bellissimo hotel Belmond Splendido, e per loro non è certo la prima volta. L’imprenditrice digitale e il cantante, infatti, alloggiano nello stesso posto ogni estate da ormai quattro anni. Una tradizione romantica che prosegue dal 2019 e che, evidentemente, porta fortuna alla coppia più nota d’Italia.

La serata romantica di Chiara Ferragni e Fedez

Come abbiamo potuto vedere dalle pubblicazioni sui canali social della coppia, Chiara Ferragni e Fedez hanno passato una bellissima serata organizzata proprio dall’hotel. Il Belmond Splendido, infatti, ha organizzato una cena romantica per i due sulla terrazza. Un tavolo ornato di fiori e candele in vista mare e in mezzo ad una splendida cornice naturale.