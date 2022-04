Tragedia in provincia di Padova dove Ilaria Callegari è morta a 33 anni: la donna aveva partorito con un cesareo d’urgenza dopo un malore in un bar

Tragedia nel Padovano, dove nelle prime ore di oggi 26 aprile la giovane Ilaria Callegari è morta a soli 33 anni: i media locali che hanno preso in carico la notizia del suo decesso spiegano che aveva partorito con un taglio cesareo d’urgenza dopo un malore improvviso quanto fatale in decorso severo.

C’è solo dolore assoluto a San Pietro Viminario dopo la tragica scomparsa della giovane donna nei cui confronti si è sperato fino all’ultimo che accadesse un miracolo.

Purtroppo il miracolo è avvenuto solo a metà: la figlia di Ilaria è nata ma la sua mamma non ce l’ha fatta ed è spirata all’ospedale di Padova. La donna era incinta di otto mesi e nella mattinata di domenica 24 aprile aveva accusato un malore.

Ilaria si trovava in un bar della cittadina in cui, spiegano i media, viveva con il marito e la figlia. Sul posto erano giunti a razzo i sanitari del Suem 118 con l’elisoccorso, che aveva provveduto al trasporto della 33enne all’ospedale di Padova.

Il malore e la decisione dei medici

Le sue condizioni erano gravi e sulla scorta di quella situazione estremamente critica si era optato per una scelta radicale: far nascere con parto cesareo d’urgenza la figlia che portava in grembo.

Mentre Ilaria si trovava in coma dunque l’équipe medica ha stabilito di procedere con un taglio cesareo per salvare almeno la bambina. La piccola è venuta alla luce ma le condizioni di Ilaria sono gradualmente peggiorate fino al tragico decesso della mattina del 26.