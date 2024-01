Ilaria Salis: chiesti 11 anni di carcere in Ungheria

Ilaria Salis: chiesti 11 anni di carcere in Ungheria

Ilaria Salis in carcere, chiesti 11 anni, dopo l’accusa di aver partecipato all’aggressione di due neonazisti. È stata condotta in aula scortata da due militari in tuta mimetica e a volto coperto, legata con una corda.

Ilaria Salis in carcere, cosa è successo?

L’insegnante, 39enne, è detenuta in carcere a Budapest da 11 mesi per l’aggressione a due estremisti di destra durante una manifestazione. Ma, secondo il quotidiano ungherese Magyar Nemzet, la 39enne milanese si è dichiarata innocente in apertura del processo a carico suo e di altri tre imputati.

Ilaria Salis, il processo dopo 11 mesi di carcere

Un processo violento, nei comportamenti e nelle decisioni, quello di oggi nei confronti della donna. A confermarlo è uno degli avvocati, Eugenio Losco:

«È stato choccante, un’immagine pazzesca. Ci aveva detto che veniva sempre trasferita in queste condizioni ma vederla ci ha fatto davvero impressione. Era tirata come un cane, con manette attaccate a un cinturone da cui partiva una catena che andava fino ai piedi, con questa guardia che la tirava con una catena di ferro. Ed è rimasta così per tre ore e mezza».

Ilaria Salis, chiesti 11 anni di carcere

In Ungheria la causa di Salis è patrocinata dall’avvocato György Magyar che sostiene:

«Trattata come un terrorista internazionale pericoloso con una detenzione sotto stretta sorveglianza, l’impedimento per molto tempo dei contatti con la famiglia e le autorità italiane».

Ilaria Salis deve rispondere di tentato omicidio colposo in concorso. La prossima udienza è prevista per il 24 maggio 2024.

In merito alla vicenda, l’Italia è in prima linea e continua a mostrare interesse per le condizioni della connazionale. Le ultime notizie sono del ministro degli Esteri, Antonio Tajani: