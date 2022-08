Ilary Blasi accompagna Isabel a scuola: il primo giorno di elementari

Ilary Blasi ha accompagnato la figlia Isabel al suo primo giorno di scuola, mentre Francesco Totti sarebbe stato assente.

Ilary Blasi si è mostrata mentre accompagnava serena e orgogliosa sua figlia Isabel al suo primo giorno di scuola.

Ilary Blasi: il primo giorno di scuola di Isabel

La piccola Isabel Totti, figlia minore di Francesco Totti e Ilary Blasi, quest’anno ha iniziato la prima elementare.

Sua mamma, Ilary Blasi, si è mostrata mentre accompagnava la bambina, sorridente e con la cartella sulle spalle. Nessuna traccia al momento di suo padre, Francesco Totti, che dopo aver annunciato la separazione dalla showgirl è praticamente sparito dal radar dei social. Secondo indiscrezioni nei prossimi giorni lui e Ilary si incontreranno con i loro avvocati per stabilire come dividere il loro patrimonio.

Ilary Blasi: le vacanze

Dopo aver detto addio al marito la showgirl si è più volte mostrata durante le vacanze estive in giro per il mondo.

In uno dei suoi ultimi scatti sui social, Ilary appare felice e serena accanto ai suoi tre figli. Per ora né lei né l’ex marito hanno rotto il silenzio in merito ai motivi che li avrebbero condotti alla rottura ma, secondo indiscrezioni, la conduttrice potrebbe presto recarsi in tv per confessare alcuni retroscena sulla vicenda. Nel frattempo Francesco Totti avrebbe iniziato una liaison con Noemi Bocchi, con cui si sarebbe visto in gran segreto nei pressi di Sabaudia.