Ilary Blasi cambia la serratura: "Totti è costretto a suonare il campanello"

Ilary Blasi e Francesco Totti non avrebbero ancora raggiunto un accordo di separazione e, secondo i rumor delle ultime ore, la showgirl avrebbe cambiato la serratura della villa all’Eur che vorrebbe tenere per sé.

Ilary Blasi: la serratura della Casa

Stando a un rumor circolato in rete nelle ultime ore, Ilary Blasi avrebbe deciso di far cambiare la serratura della villa all’Eur dove finora si è alternata con il suo ex marito, Francesco Totti, per la gestione dei figli. I due non hanno ancora trovato un accordo per la separazione consensuale e, secondo i rumor in circolazione, l’ex calciatore sarebbe andato su tutte le furie quando Ilary avrebbe ospitato proprio nella villa all’Eur il suo nuovo compagno, Bastian Muller.

Sempre secondo indiscrezioni Ilary Blasi avrebbe fatto cambiare la serratura della villa perché la vorrebbe tenere per sé e Totti d’ora in avanti sarebbe costretto a suonare il campanello per poter entrare. Sulla questione non vi sono conferme e la coppia, dopo il clamoroso addio giunto dopo 20 anni insieme, non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Francesco Totti vive da diversi mesi in una nuova casa a Roma Nord in compagnia di Noemi Bocchi e in tanti sono curiosi di sapere quali saranno gli ulteriori sviluppi per la coppia in futuro.