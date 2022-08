Ilary Blasi, chi è l'uomo per cui prova "una simpatia davvero molto forte": secondo i beninformati è un amico di Totti.

Ilary Blasi: chi è l’uomo per cui prova una simpatia?

Dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la cronaca rosa ha iniziato ad indagare nella vita privata dei due. Mentre il Capitano sembra da mesi impegnato con Noemi Bocchi, sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi non è uscito fuori nulla di interessante. Solo il settimanale Chi aveva lanciato un’ipotesi, ma la stessa è caduta nel dimenticatoio. Adesso, ad aggiungere qualche dettaglio in più sull’uomo misterioso è stato Nuovo.

“In questi giorni Francesco Totti fa la spola tra la casa e gli uffici dell’agenzia di scouting nel quartiere dell’Eur. Tra poco andrà in ferie, forse in una meta esotica. Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”.