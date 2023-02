La chiacchierata ex coppia si è incontrata in Tribunale, ecco cos'è successo

Nonostante nelle ultime settimane si vociferasse che l’ex coppia composta da Francesco Totti e Ilary Blasi fosse sul punto di trovare un accordo per il divorzio, nella giornata di oggi è apparso su Repubblica un articolo che parla di una storia un po’ diversa.

Lo scorso 3 febbraio, infatti, si è tenuta la terza udienza del processo che ha vistro confrontarsi i due ex marito e moglie e, a quanto pare, ci sarebbero ancora delle tensioni tali da rendere difficile una quadra in tempi brevi.

Le indiscrezioni di Repubblica sul caso Ilary-Totti

Il giornale ha riportato che sarebbero bastate un paio d’ore in aula insieme per capire che non sarebbe stato semplice trovare un accordo.

Uno dei motivi, tra gli altri, sarebbe il fatto che Francesco Totti avrebbe deciso di fare marcia indietro su uno dei punti più discussi degli ultimi mesi.

In un’ormai celebre intervista al Corriere, Totti aveva infatti dichiarato di aver sottratto per ripicca le borse di Ilary Blasi, che a sua volta aveva fatto lo sgarbo di nascondere al calciatore i suoi amati rolex.

Davanti al giudice Francesco Frettoni il calciatore avrebbe quindi cambiato versione, negando di aver rubato borse e scarpe all’ex poi ritrovate nei meandri della villa di 1500 metri quadri all’Eur.

I venti di pace che si allontanano

I due, che hanno già ritrovato l’amore (lui con Noemi Bocchi, lei con Bastian Muller) non sembrano dunque voler arrivare ancora ad alcun accordo. Repubblica parla a questo proposito di colloqui interrotti e di un clima teso in aula che lascia presagire che la battaglia legale fra i due sarà ancora molto lunga.