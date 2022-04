Ilary Blasi e i presunti tradimenti di Totti, c’entra Fabrizio Corona? La risposta della showgirl

Ilary Blasi ha risposto alle ipotesi in circolazione in merito al presunto coinvolgimento di Fabrizio Corona nelle notizie sulla sua crisi coniugale.

Ilary Blasi è stata al centro di una valanga di gossip in merito alla sua presunta crisi con il marito, Francesco Totti, e c’è chi ha ipotizzato che dietro la notizia potesse esserci lo zampino di Fabrizio Corona. La showgirl ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Ilary Blasi: Fabrizio Corona e la crisi con Totti

Ilary Blasi ha risposto alle ipotesi che vorrebbero Fabrizio Corona dietro la sua presunta crisi (più volte smentita dalla diretta interessata) tra lei e il marito Francesco Totti. In merito all’ipotesi in circolazione la showgirl ha detto:

“Sì Fabrizio mi ha causato un dolore, anche perché avevo 23 anni. Scrisse di una storia tra Flavia Vento e mio marito. Se dietro a quest’ultima vicenda di rumor su tradimenti c’è qualcosa del genere? Sinceramente non c’ho pensato.

Onestamente non ho pensato a lui. Però adesso me ce stai a fa pensà a lui. Quando sono uscite le notizie non ho avuto il suo nome in mente. Anche perché è partito tutto da altri giornali non credo a roba sua. Penso che sia un complotto, ma non saprò mai chi c’è dietro con sicurezza. Se un dubbietto mi è venuto? No, penso soltanto che sia un’organizzazione. Comunque la nostra coppia non sarebbe capace di superare un tradimento.

E qui parlo per entrambi”.

Ilary Blasi: lo sfogo

Dopo che il gossip è diventato sempre più insistente Ilary Blasi e suo marito si sono visti costretti a smentire pubblicamente la notizia. La showgirl si è sfogata affermando: “Noi dobbiamo rendere conto solo ai nostri figli, alla prossima illazione tra un anno saremo ancora più pronti. Chi ha dato la notizia per certa ha fatto una grande figura di m…”.