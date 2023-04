Attraverso i social Ilary Blasi si è mostrata più felice che mai mentre festeggiava la sua nipotina, Jolie, figlia di sua sorella Melory.

Ilary Blasi: il compleanno della nipote

Ilary Blasi ha un rapporto molto speciale con le sue sorelle e con i suoi nipoti e in queste ore lei stessa si è mostrata felice mentre festeggiava il compleanno della piccola Jolie, figlia di sua sorella Melory. “Auguri amore di zia”, ha scritto la conduttrice, da poco tornata al timone dell’Isola dei Famosi. La piccola Jolie è l’unica figlia di sua sorella Melory e quest’anno ha compiuto due anni.

Ilary è abituata a trascorrere molto tempo insieme alle sue sorelle e proprio le due, Melory e Silvia, l’avrebbero aiutata ad affrontare il difficile periodo che ha seguito la sua dolorosa separazione da Francesco Totti. Ilary avrebbe già presentato alle sorelle anche il suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, e in tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro ai due.

La conduttrice è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma, secondo indiscrezioni, il tribunale avrebbe stabilito che in via temporanea andrà a lei la casa all’Eur acquistata insieme a Francesco Totti. I due al momento non hanno parlato pubblicamente della questione.