Ilary Blasi in bikini a Sabaudia: lo scatto infiamma i social

Ilary Blasi ha postato un seducente scatto in bikini e ha conquistato i fan dei social con le sue curve da capogiro.

Ilary Blasi ha salutato la sua Sabaudia – dove ha trascorso le vacanze estive in compagnia della famiglia – postando uno scatto in bikini mozzafiato.

Ilary Blasi: la foto in bikini

Ilary Blasi ha postato sui social uno scatto del suo fisico perfetto in bikini: la conduttrice ha salutato Sabaudia, la località di mare dove ogni anno lei e suo marito Francesco Totti si recano in compagnia dei figli e dove amano trascorrere le vacanze estive.

Nella sua foto in costume la conduttrice indossa un ampio cappello nero che le copre parte del viso e i lunghi capelli biondi. L’immagine ha fatto subito il pieno di like da parte dei fan, colpiti dalla straordinaria bellezza della conduttrice.

“Bye bye Sabaudia ……è sempre un piacere”, ha scritto Ilary nella didascalia al suo post.

Ilary Blasi: le vacanze estive

A differenza di molte sue colleghe che amano mete esotiche, Ilary Blasi ha confessato che ormai si sarebbe affezionata all’idea di recarsi ogni anno a Sabaudia, dove lei e suo marito Francesco Totti possiedono una lussuosa villa (che sarebbe costata 20 milioni di euro).

La coppia, dopo le vacanze in famiglia e in compagnia degli amici, ha fatto ritorno a Roma in vista della riapertura delle scuole e dei rispettivi impegni di lavoro.

Ilary Blasi: la famiglia

Da sempre Ilary Blasi e Francesco Totti amano trascorrere gran parte del loro tempo insieme ai figli, Cristian, Chanel e la piccola Isabel. Oggi il figlio maggiore della coppia ha deciso di seguire le orme del padre nel mondo del calcio, e a tal proposito Ilary ha espresso alcune delle sue più grandi preoccupazioni: “Come farebbe ogni mamma sono felice che insegua i suoi sogni ma so che dovrà crescere e fare i conti con un cognome pesante.

E questo mi preoccupa molto. Capisco che la gente sogni un altro Totti, ma caricare un bimbo di tante aspettative non so poi se poi sia così giusto”, ha confessato la conduttrice.

Per diverso tempo si è vociferato che lei e Totti potessero avere un quarto figlio, ma la questione è stata smentita dalla stessa Ilary che ha affermato di essere pienamente soddisfatta così. Francesco Totti ha invece dichiarato di aver provato a convincere sua moglie ad averne un quarto.