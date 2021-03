Ilary Blasi ieri e oggi: le foto che mostrano i presunti ritocchi di chirurgia plastica della conduttrice.

Pur essendo una delle conduttrici più amate del piccolo schermo italiano, Ilary Blasi è finita spesso al centro della bufera per i suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica (a cui non ha mai confermato di essersi sottoposta).

Ilary Blasi ieri e oggi

In un servizio televisivo Striscia la Notizia ha cercato di “smascherare” Ilary Blasi in merito ai suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica, sottolineando con la forma delle labbra e degli zigomi della showgirl sia cambiate nel corso degli anni. Ilary Blasi non ha mai confermato le voci riguardanti i ritocchini (a cui, del resto, non sarebbe l’unica showgirl ad essere ricorsa).

Oltre ai presunti ritocchi al viso la showgirl potrebbe esser ricorsa alla chirurgia anche per aumentare la taglia del suo seno, ma sulla questione non vi sono conferme.

Ilary Blasi è mamma di tre bambini, nati dall’amore per il marito Francesco Totti: Cristian, Chanel e Isabel.

La showgirl e l’ex campione hanno trascorso insieme ai figli la quarantena per l’emergenza Coronavirus, e sui social non hanno perso occasione per aggiornare i fan e raccontare le giornate trascorse insieme ai figli. A causa di Covid-19 Francesco Totti ha perso suo padre, Enzo Totti, e lui stesso ha avuto sintomi piuttosto gravi della malattia. Prima che l’Isola dei Famosi 2021 avesse inizio la conduttrice è stata aspramente criticata (così come la produzione dello show) per aver ammesso Daniela Martani tra i concorrenti del programma. Sulla questione è intervenuta la stessa Ilary Blasi.