Ilary Blasi, la confessione: “Sembro cinica, ma…”

Ilary Blasi ha risposto contro chi l'ha accusata di essere "cinica" difronte ai concorrenti dei suoi programmi tv.

Ilary Blasi ha rotto il silenzio sulle sue emozioni e ha replicato a chi l’ha accusata di essere fin troppo cinica.

Ilary Blasi cinica? La replica

Spesso Ilary Blasi è stata accusata di non manifestare i suoi sentimenti difronte a ciò che è stato raccontato dai concorrenti dei suoi programmi tv e molti l’hanno bollata come “cinica”.

La conduttrice ha precisato che in realtà la sua sarebbe una forma di pudore: “A volte sembro troppo cinica, anche davanti a qualcuno che si commuove o si fa male. Non è che non provo emozioni, faccio fatica a manifestarle. E’ una sorta di pudore”, ha ammesso.

Quanto alle gaffe commesse all’Isola dei Famosi lei stessa ha confessato di non poterne fare a meno: “Sono un po’ goffa”, ha dichiarato, e ha aggiunto: “Le gaffe le ho sempre fatte.

Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta. Anche a ‘Le Iene’ con Luca e Paolo e al ‘Grande Fratello Vip’ facevo un sacco di errori, chiamavo la gente con nomi diversi. Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così”.

Oggi al suo fianco, in veste di opinionisti all’Isola dei Famosi, vi sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che per lei sarebbero dei perfetti “compagni di marachelle”.

Ilary Blasi ripresa dagli autori

Nelle ultime ore la conduttrice ha svelato che le sue gaffe e i suoi scivoloni in diretta tv le sarebbero valsi in più d’un caso il rimprovero da parte degli autori del programma. “A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: ‘Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova”, ha ammesso il celebre volto tv.