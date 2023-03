Ilary Blasi, la frecciatina a Noemi Bocchi: il dettaglio non sfugge ai fan

Attraverso i social Ilary Blasi ha pubblicato quella che in molti credono essere una frecciatina da lei rivolta contro la compagna del suo celebre ex, Francesco Totti.

Ilary Blasi: la frecciatina a Noemi Bocchi

Ilary Blasi e Noemi Bocchi hanno pubblicato due stories dal contenuto inaspettatamente simile sui social. La compagna di Totti ha postato la foto di alcuni marshmallow e Ilary, quasi nello stesso momento, si è mostrata mentre preparava proprio dei marshmallow in compagnia della sua figlia più piccola, Isabel.

“Merende salutari”, ha scritto la conduttrice evidentemente sarcastica. In tanti si chiedono se la sua non sia stata una frecciatina voluta nei confronti della Bocchi o se invece si sia trattato unicamente di una mera coincidenza, e al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Dopo l’annuncio d’addio a suo marito Francesco Totti, Ilary Blasi si è chiusa nel massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata e non ha proferito parola né sulla separazione dal marito né tantomeno sulle loro nuove liaison sentimentali. Da alcuni mesi a questa parte Ilary sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia di Bastian Muller, e in tanti si chiedono se la storia tra la showgirl e l’imprenditore tedesco sia destinata a durare.