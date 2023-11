Ilary Blasi, la parola ad Alex Nuccetelli: "Il documentario? Sono sincero, non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già dall’inizio e mi era passata la voglia di proseguire".

Continua a far discutere “Unica” il documentario di Ilary Blasi targato Netflix. Nonostante esso sia stato reso disponibile da poco sulla nota piattaforma streaming, Alex Nuccetelli, pr romano e un tempo amico di Ilary e Francesco Totti, ha già detto la sua sulle dichiarazioni della conduttrice. Da precisare come fu lo stesso Alex a far conoscere i due ex coniugi, contribuendo in questo modo alla nascita di una delle love story più chiacchierate degli ultimi anni, oramai terminata.

Nel corso di un’intervista a Tag24, Nuccetelli ha affermato: “Il documentario? Sono sincero, non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già dall’inizio e mi era passata la voglia di proseguire”.

Ilary Blasi farà pace con Totti?

Riguardo alle parole di riconciliazione di Francesco verso Ilary in una recente intervista al Corriere, Alex ha aggiunto: “Spero che questi segnali di pace che ha lasciato lui nell’intervista possano essere raccolti, perché sarebbe importante”.

Ilary Blasi, Alex: “Posso parlare poco”

Il pr ha concluso: “Poi, che ti devo dire? Io posso anche parlare poco perché mi sono stati chiesti 80.000 euro di danni da Ilary Blasi, una persona alla quale ho comunque voluto bene”. Da precisare come nel periodo in cui si parlava della separazione tra il Capitano e la conduttrice di Canale 5, Nuccetelli aveva detto la sua diverse volte sulla questione, difendendo gli interessi dell’ex atleta romano.