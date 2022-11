Ilary Blasi posa senza veli: la foto infiamma i social

Ilary Blasi ha regalato ai fan dei social un seducente scatto senza veli mentre si vocifera che Totti abbia preso una nuova casa con Noemi.

Mentre circolano indiscrezioni riguardanti un presunto nuovo appartamento che il suo ex marito, Francesco Totti, avrebbe affittato insieme alla nuova compagna, Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha regalato ai fan un suo scatto seducente e senza reggiseno.

Ilary Blasi: la foto senza veli

Ilary Blasi continua a mantenere il più totale silenzio in merito alla sua separazione dallo storico marito, Francesco Totti, che nel frattempo si sta costruendo una nuova vita insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi. In queste ore sono circolate indiscrezioni riguardo a un nuovo appartamento che i due avrebbero affittato insieme a Roma e nel frattempo Ilary ha postato sui social uno scatto seducente in cui è ritratta di spalle senza reggiseno e senza t-shirt.

Per l’occasione la conduttrice ha indossago jeans chiari a vita alta che lasciavano intravedere alcuni lembi di pelle all’altezza della vita.

Ilary Blasi: le borse

Secondo indiscrezioni di recente l’ex marito della showgirl avrebbe fatto un gesto di riavvicinamento nei suoi confronti restituendole alcune delle borse griffate che le aveva sottratto in seguito al “furto” dei suoi Rolex.

Sulla vicenda non emerse conferme e Ilary Blasi – così come da lei promesso – ha preferito mantenere il silenzio sulla questione. La showgirl sarebbe rimasta a vivere nella villa all’Eur dopo la sua separazione dal celebre marito che, nel frattempo, sembra intenzionato a fare sul serio con la Bocchi. I due hanno smesso di nascondersi e nelle ultime settimane sono stati visti insieme allo stadio e in giro per Roma.