Anche la piccola Isabel, terza figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha iniziato il nuovo anno scolastico. La bimba frequenta uno degli istituti più prestigiosi di Roma: ecco quanto costa la retta della scuola.

Ilary Blasi: quanto costa la scuola della figlia Isabel?

Isabel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, è tornata a scuola. La bambina ha sette anni e frequenta la seconda elementare presso la prestigiosa Ambrit International School di Roma. Ad accompagnarla, così come documentato sui social, è stata la conduttrice. L’istituto si trova in zona Portuense e la retta non è accessibile ai comuni mortali. Quanto costa?

La retta dell’Ambrit International School

La retta della scuola della figlia di Ilary Blasi è da capogiro: 17mila euro all’anno. A questa somma bisogna aggiungere il servizio bus, che parte da 3.200 euro. Una cifra enorme, accessibile solo a persone che hanno conti in banca sostanziosi.

Ilary Blasi: il look della figlia per il primo giorno di scuola

In occasione del primo giorno di scuola, Isabel Totti ha scelto un look molto semplice: t-shirt bianca e leggins fino al ginocchio. Soltanto lo zaino, un Mitama viola pastello, è alla moda. Il prezzo? Dai 54 euro in su.