La vacanza extra lusso sul catamarano in Croazia sarebbe costata a Ilary Blasi delle cifre da capogiro. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo le vacanze in Tanzania e sulle Dolomiti, Ilary Blasi è partita per la Croazia dove ha trascorso una vacanza in barca in compagnia della sorella Silvia. Secondo indiscrezioni il costo della sua vacanza sarebbe stato a dir poco da capogiro.

Ilary Blasi: la vacanza in Croazia

Dopo aver ufficializzato il suo addio al marito Francesco Totti, Ilary Blasi è partita per delle lunghe vacanze estive. Nelle ultime settimane la showgirl è stata in Croazia in compagnia della figlia più piccola Isabel (che sarebbe andata a riprendere a Sabaudia), sua sorella Silvia e i nipoti. Le due sorelle con rispettiva prole hanno noleggiato un catamarano che sarebbe provvisto di 7 cabine, 6 bagni e uno spazio esterno dotato di tutti i comfort.

Secondo indiscrezioni il costo del soggiorno sulla lussuosa imbarcazione sarebbe stato di 14.000 euro (a settimana) per la conduttrice e sua sorella Silvia, ma sulla vicenda non vi sarebbero conferme.

Ilary Blasi e Totti

Ilary Blasi si sarebbe recata a Sabaudia per andare a prendere la sua figlia più piccola, Isabel, che secondo indiscrezioni avrebbe trascorso le settimane precedenti con suo padre, Francesco Totti. La bambina – secondo i rumor – avrebbe giocato con i figli di Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex calciatore, e questo avrebbe indotto Ilary ad andarla a riprendere per portarla con sé in Croazia.