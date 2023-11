Ilary Blasi replica alle critiche: "Io arrogante? Cambiate canale"

Dopo l’uscita del docufilm Unica, Ilary Blasi ha voluto replicare alle numerose critiche nei suoi confronti.

Ilary Blasi: la replica alle critiche

Nelle ultime ore Ilary Blasi è stata sulla bocca di tutti a causa dell’uscita del docufilm Unica, incentrato sulla sua vita privata e soprattutto sulla sua separazione da Francesco Totti. Dopo l’uscita del docufilm la conduttrice è stata travolta da una marea di critiche e lei stessa ha deciso di replicare affermando: “Io arrogante? Se non vi piaccio cambiate canale”. Altri utenti hanno commentato sui social il docufilm e la conduttrice ha deciso di replicare alle loro affermazioni.

“Praticamente Ivana Spagna è Ilary Blasi tra qualche anno”, le ha scritto qualcuno, a cui Ilary ha replicato: “Eh, può essere. Ciao Ivana!”. Un altro utente invece ha scritto: “A me Ilary Blasi non piace proprio nella conduzione di questo programma, ha una pazienza pari allo zero e un’arroganza nel porsi terrificante”, e lei ha risposto: “E vabbè ci sta, non è che si può piacere a tutti: cambia canale”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata della conduttrice e soprattutto sulla sua discussa separazione da Francesco Totti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?