Ilary Blasi torna all’università e si fa consolare da un ex di Giulia De Lellis: l’indiscrezione

Dopo l’addio a Francesco Totti Ilary Blasi starebbe pensando di dare una svolta alla sua vita e, dopo il cambio di look, avrebbe deciso di iscriversi all’università.

Ilary Blasi e l’Università

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Ilary Blasi avrebbe deciso di tornare all’Università e di prendersi una pausa dalla tv.

La conduttrice era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del suo matrimonio con Totti e, nel corso degli anni, si è sempre detta pentita di non aver proseguito gli studi. Ora che il divorzio è ufficiale, la conduttrice e showgirl avrebbe deciso di prendersi del tempo per sé e sembra che potrebbe approfittarne per rimettersi a studiare. Dopo l’addio a Totti Ilary Blasi ha anche deciso di cambiare leggermente il suo look (forse per non somigliare così tanto a Noemi Bocchi, la presunta fiamma dell’ex calciatore che, secondo molti, sarebbe simile a lei).

L’ex di Giulia De Lellis

Secondo indiscrezioni in questo momento così delicato Ilary Blasi trascorrerebbe molto del suo tempo con Cristiano Iovino, ex di Giulia De Lellis e di Sabrina Ghio con cui avrebbe instaurato un bel rapporto d’amicizia. Al momento non è dato sapere se la conduttrice sia single o se, come vociferato da alcune fonti a lei vicine, sia presente qualcuno nel suo cuore.