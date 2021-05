Ilary Blasi zia per la terza volta: il nome della bimba

La conduttrice dell'Isola dei Famosi è zia della terza nipotina

La sorella minore di Ilary Blasi ha partorito: Melory ha avuto un’altra femminuccia così come le sue sorelle Silvia e Ilary.

Ilary Blasi diventa zia per la terza volta

La sorella minore della conduttrice dell’Isola dei Famosi ha partorito la piccola Jolie.

Come da tradizione nella famiglia Blasi, anche Melory ha dato alla luce una femminuccia e anche lei, insieme al marito Tiziano Panucci, ha scelto un nome molto originale per la sua primogenita.

L’annuncio sui social

Già a Verissimo, Ilary Blasi aveva annunciato di essere in attesa di una nipotina, che doveva nascere nel mese di aprile 2021. Infatti, la piccola Jolie è nata il 25 aprile, giorno della festa della liberazione, ma la notizia ufficiale che la cicogna fosse arrivata è stata data il 30 aprile, con un post su Instagram, dalla stessa Melory Blasi, che ha postato una foto con la sua mano stretta alla manina della figlioletta, scrivendo: “Vita.

Mamma e papà. Ti aspettiamo”.

Come la sorella Ilary, ben più nota al grande pubblico per la sua carriera televisiva e per il marito Francesco Totti, anche la sorella minore Melory Blasi è solito aggiornare i suoi follower della sua vita privata e anche prima di partorire aveva condiviso molti momenti della gravidanza e dell’attesa sul suo Instagram.

Il video del gender reveal

Addirittura nel mese di novembre Melory aveva annunciato il sesso della nascitura con un video su Instagram in cui il marito bucava un palloncino nero con tanti punti interrogativi, all’interno del quale si celavano tanti piccoli palloncini rosa.



I nomi originali in casa Blasi

Il nome Jolie, che in francese significa “bella” piaceva molto anche a Ilary e a Francesco Totti, che però poi hanno preferito Chanel per la loro seconda figlia. Così ci ha pensato la sorella minore di Ilary a portare una piccola Jolie in casa Blasi, dove la scelta di nomi originali e rari per figli e nipoti non è certo una novità. Già la stessa Ilary è stata chiamata così per volontà del papà che, appassionato di film western, ha deciso di chiamarla con il nome della protagonista di un western che amava, intitolato appunto Ilary.

Una famiglia al femminile

La zia, conduttrice tv, con il marito Francesco ha Cristian di 15 anni, Chanel e Isabel, di 5. La sorella maggiore di Ilary, Silvia, ha due figlie: Stella, che ha 9 anni e Nicole, nata il 6 marzo 2015. Poi c’è Melory, che ha 30 anni ed ha appena partorito Jolie. Anche il suo nome è molto particolare, ed è stato scelto da mamma Daniela.