Illude la fidanzata ma la proposta di matrimonio finisce molto male

Tiene ancora banco negli Usa la vicenda di un uomo che illude la fidanzata ma la sua proposta di matrimonio finisce molto male.

Un tifoso di baseball infatti ha fatto sognare uno stadio intero ma poi ha rivelato il suo fine solo beffardo. Il mood sembrava quello giusto, a contare che specie negli States gli eventi sportivi sono contesto privilegiato per i tifosi che vogliano fare cose memorabili. Fra di esse spiccano le proposte di matrimonio durante partite di calcio, basket e altri sport.

La proposta di matrimonio finisce molto male

E quello che è accaduto negli Usa ancora “rimbomba” sui social network, soprattutto per l’epilogo amaro per i protagonisti.

Tutto era accaduto allo stadio Rogers Centre di Toronto in cui si stavano sfidando i Toronto Blue Jays e i Boston Red Sox. Sugli spalti una coppia ha conquistato la scena: nelle inquadrature si vede un giovanotto che stupisce la sua fidanzata mentre prendeva posto. Le ha chiesto di fermarsi, poi si è inginocchiato sulla gradinata prendendo dalla tasca una scatolina.

Il clou dell’emozione e poi la delusione immensa

Mancava solo la scena strappalacrime, quella in cui dalla stessa veniva fuori un anello con una proposta di matrimonio ma non è andata così e le mani davanti alla bocca della ragazza si sono strette in una smorfia di delusione. L’uomo che invece dell’anello ha tirato fuori una caramella gommosa a forma di ciuccio. E la fidanzata? Non se l’è tenuta e dopo un schiaffone da fuori campo ha ricoperto di insulti il “burlone”, prima live e poi su Twitter, non prima di avergli anche lanciato il suo drink addosso