Ilona Staller ha raccontato il suo rifiuto a Vasco Rossi, dicendosi tuttavia pentita della decisione presa molti anni fa

In occasione del suo 70° compleanno, Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi”, ripercorrendo nei dettaglia la sua lunga carriera. L’ex diva del cinema a luci rosse ha pertanto confessato di avere un unico rimpianto, ossia quello di un bacio non dato.

L’attrice porno ha dunque dichiarato di aver detto no a Vasco Rossi, avvertendo poi di non essere affatto intenzionata ad andare in pensione. “Faccio serate, concerti, dipingo, gioco a scacchi e quasi sempre vinco”, ha di fatto raccontato l’ex politica ungherese naturalizzata italiana.

Ilona Staller racconta il suo rifiuto a Vasco Rossi

“Molti anni fa ero sul palco al Bandiera Gialla e quella sera c’era un giovanissimo Vasco Rossi. Era stupendo e mi aveva seguito in bagno.

Io, scema, uscita da un’altra porta ero scappata via, non so perché. Lancio un appello a Vasco: mi spiace tanto non averti baciato, ora mi piacerebbe tanto farlo. O almeno scrivi una canzone per me”. Ultimamente autodefinitasi “vergine eterna”, Ilona ha inoltre precisato di esserlo dal punto di vista mentale: “Ho fatto sesso, ma sono pulita, bella dentro, nel mio intimo. Sono più trasparente dell’acqua”.

Alla soglia dei 70 anni, l’attrice si è detta inoltre ancora soddisfatta del suo aspetto: “La gente si ferma ancora per strada, anche se sono con le scarpe da tennis, la tuta e la coda di cavallo.

Non vado certo in giro col vestitino bianco e la coroncina in testa, sennò a casa non ci arrivo mica”.