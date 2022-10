Impediva alla vicina disabile di uscire di casa mettendo pietre sul pianerottolo: condannato

Un uomo è stato condannato per stalking condominiale. Impediva alla vicina disabile di uscire di casa mettendo delle pietre sul pianerottolo.

Un uomo è stato condannato per stalking condominiale nei confronti di una vicina disabile che a causa del suo atteggiamento, durato ben 4 anni, è stata costretta a vivere reclusa in casa perché non riusciva ad uscire. La donna, esasperata dai comportamenti del vicino di casa e della sua compagna, finita anche lei a processo, aveva ripetutamente chiesto al marito di cambiare casa. I due si sono separati anche a causa delle conseguenze psicologiche di quella vita diventata ormai impossibile per la donna.

Il processo nei confronti di un 53enne di Martinsicuro, originario di Napoli, si è concluso di fronte al giudice Flavio Conciatori. L’uomo ha reso la vita impossibile ai coinquilini del condominio fino allo scorso autunno.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze, l’uomo per dispetto avrebbe staccato la corrente elettrica dei vicini continuamente, danneggiato i loro box con una spranga, rompendo le saracinesche, sputato e insultato i vicini quando li incrociava, aizzando anche il cane contro di loro, parcheggiato la macchina nei posti degli altri e gettato cibo dal balcone sulle auto in sosta.

Organizzava anche feste con la compagna, i figli e gli amici. L’episodio contestato riguarda il fatto di aver raccolto e sistemato dei sassi sul pianerottolo, di fronte al portone di una vicina di casa disabile per impedirle di uscire. A processo anche l’ex compagna che, durante una lite condominiale, avrebbe picchiato la signora che aveva denunciato lui per stalking. L’uomo è stato condannato a 8 mesi di pena e 5mila euro di danni, mentre la ex compagna se l’è cavata con una lettera di scuse e un risarcimento di 400 euro.