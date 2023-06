Da oggi la Corea del Sud si sveglia ‘più giovane’ grazie all’adozione del metodo di calcolo dell’età anagrafica standard riconosciuto a livello internazionale sulla base della legge dello scorso dicembre

Corea Del Sud, età internazionale mette fine alla confusione

Da oggi i sudcoreani saranno più giovani di uno o due anni. Come stabilito dalla legge già approvata lo scorso dicembre infatti, in tutti i documenti verrà adottato il metodo di calcolo dell’età anagrafica standard riconosciuto a livello internazionale: quello che fa coincidere un anno di età al compimento dei primi 365 giorni dalla data di nascita. Tutte le aree giudiziarie e amministrative del Paese adotteranno dunque d’ora in poi il sistema dell'”età internazionale. Anche se nulla cambierà in alcuni ambiti, come quello della scuola e della leva.

Le ‘tre età’

Finora in Corea del Sud vigevano tre diversi sistemi che generavano confusione e ritardi. Quella internazionale già citata e adottata nella maggior parte dei Paesi del mondo, quella coreana e quella ‘del calendario‘.

L”età coreana’, usata soprattutto in contesti meno formali, assegna già alla nascita un anno in più. In base a questo sistema, i hanno neonati hanno un anno nel giorno in cui nascono e ne aggiungono uno ogni primo gennaio.

Quella del calendario invece, parte da zero e aggiunge un anno all’inizio di ogni nuovo anno.

I problemi durante la pandemia

Inutile sottolineare come la confusione regnasse sovrana trovando l’apice durante la pandemia con l’incertezza dell’età da considerare per la somministrazione dei vaccini anti covid.. Secondo un sondaggio fatto a settembre dal governo, più dell’80% dei sudcoreani sosteneva la riforma.