Tre centrali nucleari mancheranno fra pochi giorni all'appello dei 170 reattori presenti in Europa: sono in Germania

Una scelta che il cancelliere Olaf Scholz aveva messo in agenda da tempo ed accelerata dai terribili eventi di Kiev: in Germania smettono di funzionare le ultime tre centrali nucleari attive e per la giornata di sabato prossimo sarà completata la svolta di Berlino che ha risposto così alla crisi dell’invasione russa in Ucraina. Si tratta di tre impianti in Baviera, Baden-Württemberg e nella Bassa Sassonia.

Germania, addio alle ultime tre centrali nucleari

Da quanto si apprende nel 2022 avevano permesso alla Germania di produrre circa il 6% della propria energia elettrica ma oggi la via è un’altra e l’Europa l’ha tracciata. Quello di sabato quindi non è solo un momento clou per Berlino ma anche per Bruxelles che “da tempo discute sulla possibilità di investire o meno sul nucleare”. L’invasione russa in Ucraina aveva accelerato il processo di “decommissioning” ma la riduzione di esportazioni del gas russo lo avevano lasciato in sospeso.

La politica “opposta” della Francia

Vi sono paesi favorevoli al nucleare, come la Francia, che hanno sul piatto investimenti mostruosi ed altre nazioni tradizionalmente contrarie. Ecco, la Germania è una di quelle ed ha adottato politiche per liberarsi del tutto delle proprie centrali. Oggi in Europa ci sono 170 reattori nucleari.