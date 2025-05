Un nuovo inizio per la memoria

Il 23 maggio segna un momento cruciale per la memoria collettiva italiana, con l’apertura del Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palazzo Jung, Palermo. Questo museo non è solo un luogo di esposizione, ma un vero e proprio viaggio nella storia della lotta alla mafia, un tributo ai due magistrati che hanno sacrificato la loro vita per la giustizia.

Curato da Alessandro De Lisi, il museo ospita una serie di reperti significativi, tra cui la bicicletta di Borsellino e la poltrona di Falcone, simboli tangibili di un’epoca di coraggio e determinazione.

Reperti storici e testimonianze

Tra gli oggetti esposti, spicca una fotocopiatrice utilizzata durante il Maxiprocesso, un elemento che racconta la complessità e la grandezza di un’operazione giudiziaria senza precedenti. Le agende di Falcone, con i suoi appunti personali, offrono uno sguardo intimo sulla vita di un uomo che ha dedicato ogni istante alla lotta contro la mafia. Accanto a questi reperti, la sveglia di Antonio Montinaro, capo scorta di Falcone, rappresenta un legame diretto con la quotidianità di questi eroi. La presenza di oggetti come le papere collezionate da Falcone, che simboleggiano la sua umanità e il suo approccio alla vita, aggiunge un tocco personale a questo spazio espositivo.

Un messaggio di responsabilità

Il museo non si limita a esporre oggetti, ma si propone come un luogo di riflessione e responsabilità. La sezione dedicata alla “linea del tempo” e la foto impossibile, che ritrae i grandi uomini della lotta antimafia ai piedi dei mafiosi, invita i visitatori a confrontarsi con il passato e a riflettere sul proprio ruolo nella società. Maria Falcone, sorella di Giovanni, sottolinea l’importanza di questo spazio per le nuove generazioni, un luogo dove i giovani possono apprendere la storia di Falcone e Borsellino e comprendere che, con impegno e determinazione, è possibile cambiare il proprio destino. La presenza di installazioni artistiche e suoni evocativi, come quelli degli elicotteri, arricchisce l’esperienza, rendendo il museo un punto di riferimento per la memoria e la cultura antimafia.