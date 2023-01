Incendio in una casa a Mogliano Veneto: fiamme dal tetto

Un pericoloso incendio si è verificato oggi a Mogliano Veneto, un una casa situata in via Marignana.

Nell’abitazione, al momento del divampare delle fiamme, era presente un 66enne che, fortunatamente, non è rimasto ferito. Decisivo l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

Erano circa le ore 14 del pomeriggio di oggi, martedì 17 gennaio, quando all’improvviso le fiamme hanno iniziato a divampare nel tetto e nel sottotetto di una casa in via Marignana, a Mogliano Veneto.

All’interno dell’abitazione c’era solo un uomo di 66 anni, proprietario dell’immobile, che si è apprestato a chiamare i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e il proseguimento delle indagini

Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118. I Vigili del Fuoco, arrivati con due camion, hanno lavorato duramente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza tutta la zona.

Fortunatamente, al momento non risulta che ci siano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora ingote, è probabile che si sia trattato di un incidente domestico, ma gli agenti non escludono altre eventuali piste.