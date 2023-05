Incendio Milano, salvo l'autista del camion: aumenta il bilancio dei feriti

Un vasto incendio si è verificato stamattina a Milano, in zona Porta Romana. L'autista del camion è salvo, ma aumenta il bilancio dei feriti.

Questa mattina a Milano, in zona Porta Romana, si è verificato un vasto incendio, che sembrerebbe essere partito da un camion di bombole di ossigeno, destinate ad una farmacia, che era parcheggiato in strada. Le fiamme hanno avvolto altre automobili parcheggiate e hanno coinvolto anche i palazzi accanto. Un’ampia nube nera, alta decine di metri, risulta essere visibile in diverse zone della città.

L’autista del camion ha riportato alcune ustioni. L’uomo si è accorto dell’incendio nel vano motore ed è sceso dal veicolo. Ha tentato, invano, di domare le fiamme e poi è riuscito a mettersi in salvo prima che le bombole esplodessero. Ha riportato delle ferite alla mano e a una gamba ed è stato portato in codice giallo all’ospedale.

Incendio Milano, il bilancio dei feriti

Il primo bilancio della polizia parla di almeno quattro feriti accertati, fortunatamente non gravi, tra i quali l’autista del camion che è esploso. I testimoni hanno raccontato che l’autista si è reso conto dell’imminente esplosione ed è sceso di corsa dal mezzo, riuscendo a salvarsi. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e due auto mediche di Areu. Fortunatamente non ci sono feriti gravi o dispersi. Una scuola, l’Istituto Suore Mantellate, è stata evacuata: i bambini presenti nell’istituto al momento dell’esplosione stanno tutti bene. Evacuato anche il palazzo al civico 19 di via Vasari, interessato solo all’esterno dal fuoco.