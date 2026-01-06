Incendio Mortale in Svizzera: Il Bar Senza Controlli di Sicurezza dal 2019

Scopri gli eventi che si sono verificati presso il bar Le Constellation a Crans-Montana e le ripercussioni derivanti da un insufficiente controllo della sicurezza.

Il nuovo anno ha segnato una tragedia inaspettata a Crans-Montana, una rinomata località sciistica svizzera. Un incendio devastante ha colpito il bar Le Constellation, provocando la morte di 40 persone, per lo più giovani festaioli. Questo dramma ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei locali pubblici e sulle procedure di controllo adottate dalla municipalità.

La cronaca dell’incendio

La notte di Capodanno, il bar era affollato di persone che festeggiavano l’arrivo del nuovo anno. I festeggiamenti sono stati bruscamente interrotti quando un incendio è divampato nel seminterrato, provocato da scintille generate da fontane di bengala collegate a bottiglie di champagne. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il soffitto, rivestito di materiale fonoassorbente, rendendo difficile la fuga per molti degli avventori.

Tra le vittime, la maggior parte era composta da adolescenti, con un’età compresa tra i 14 e i 39 anni. La perdita di vite così giovani ha colpito profondamente la comunità locale e ha sollevato numerosi interrogativi su come un simile disastro potesse verificarsi in un luogo così frequentato.

Le indagini sulla sicurezza del locale

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Feraud, ha dichiarato in conferenza stampa che il bar non riceveva ispezioni di sicurezza dal 2019, in violazione delle normative nazionali. In risposta a questa grave negligenza, il sindaco ha affermato: “Non abbiamo condotto ispezioni periodiche dal 2019. Ci rammarichiamo profondamente per questo.”

Normative e responsabilità

Le leggi locali prevedono controlli annuali per garantire la sicurezza nei locali pubblici. Tuttavia, il comune ha spiegato che un team di soli cinque ispettori si occupava di oltre 10.000 edifici. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla possibilità di garantire la sicurezza in tali circostanze. Feraud ha aggiunto di non sapere perché il bar non fosse stato controllato regolarmente, ma ha promesso trasparenza nell’indagine.

Reazioni e misure preventive

In seguito all’incendio, le autorità locali hanno intrapreso azioni immediate. È stata emessa una moratoria sull’uso di fontane di bengala all’interno di bar e club. Inoltre, è stato incaricato un ente esterno di esaminare i locali pubblici per garantire la conformità alle norme di sicurezza.

Indagini sui proprietari del bar

Le indagini si sono concentrate sui due gestori del bar, Jacques e Jessica Moretti, accusati di homicidio colposo. Sebbene non siano stati arrestati, un altro locale di loro proprietà è stato chiuso. La municipalità ha collaborato con le autorità investigative, fornendo tutta la documentazione necessaria per chiarire i fatti.

La comunità si è unita in un momento di lutto. Una cerimonia commemorativa è stata organizzata per onorare le vittime, alla quale hanno partecipato familiari e amici. Il governo francese ha annunciato la presenza del presidente Emmanuel Macron, sottolineando l’importanza di questa tragedia a livello internazionale.

Questo evento ha aperto un dibattito sulla sicurezza nei locali pubblici e sulla responsabilità degli enti locali nel garantire la protezione dei cittadini. Si auspica che questa tragedia possa portare a una riconsiderazione delle procedure di controllo e alla salvaguardia delle vite umane in futuro.