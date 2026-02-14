Un violento incendio ha devastato il centro storico di San Salvador, causando un tragico bilancio e distruggendo edifici di grande valore storico. Le fiamme, divampate rapidamente tra abitazioni e veicoli, hanno ridotto in cenere un simbolo della memoria della città, suscitando dolore nella comunità e attivando immediatamente le indagini delle autorità.

Perdita storica, assistenza alle famiglie e indagini a San Salvador

Oltre al tragico bilancio di vittime, la comunità salvadoregna piange la distruzione di edifici di grande valore storico. La zona colpita, parte del centro storico di San Salvador in fase di restauro e rigenerazione urbana, comprende testimonianze architettoniche e monumenti risalenti anche al XIX secolo, che contribuiscono alla memoria culturale della città.

Le autorità locali hanno attivato un piano di assistenza per supportare le famiglie che hanno perso la casa e i propri beni nel rogo, compresa l’eventuale sistemazione temporanea in albergue e sostegno psicologico e materiale.

Nel frattempo, le forze di protezione civile stanno coordinando la rimozione delle macerie e le valutazioni di sicurezza per evitare ulteriori rischi, mentre un’indagine ufficiale è in corso per chiarire le cause e prevenire eventi simili in futuro.

Incendio disastroso nel centro storico di San Salvador: il drammatico bilancio di morti e feriti

Un grave incendio scoppiato nelle prime ore del mattino ha devastato una zona centrale di San Salvador, provocando la morte di cinque persone e ingenti danni materiali. Il rogo, che ha coinvolto case costruite con materiali altamente infiammabili come lamiera, legno e fango, si è propagato rapidamente tra le abitazioni e i locali commerciali della 8.ª Calle Oriente, tra la 4.ª e la 6.ª Avenida Sur, un’area tradizionale e popolata del centro storico della capitale.

Secondo quanto riferito dal direttore del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, “abbiamo visto cinque persone che hanno perso la vita” mentre i vigili del fuoco e oltre 50 professionisti delle emergenze hanno impiegato ore per contenere le fiamme e impedire che si estendessero ad altre strutture vicine.

La combustione ha avvolto veicoli e immobili, generando una spessa colonna di fumo visibile da molteplici punti della città, e alcune testimonianze locali hanno ipotizzato che il sinistro possa essere stato innescato da un’esplosione di un trasformatore elettrico, sebbene le autorità continuino le indagini per determinarne l’origine precisa.