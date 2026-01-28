Attimi di paura in Francia, per l’esattezza nella nota località sciistica Courchevel, dove è scoppiato un incendio all’Hotel Des Grandes Alpes. Oltre 260 le persone evacuate.

Paura in Francia, incendio all’Hôtel di Courchevel

Il comprensorio di Courchevel (Francia) è uno dei più famosi di tutta Europa. Ieri sera è scoppiato il panico ha causa di un incendio divampato in uno degli hotel a 5 stelle della località, ovvero l’Hotel Des Grandes Alpes.

Secondo quanto riportato dai media locali, le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto dell’hotel, per cause ancora da accertare. I Vigili del Fuoco sono ancora in azione nel tentativo di domare l’incendio.

🔵 #Francia #Incendio in un albergo a #Courchevel: 83 persone evacuate. Il rogo, ancora attivo, potrebbe estendersi. Le fiamme si sono sviluppate ieri sera nell’hotel a 5 stelle Grandes Alpes della esclusiva località sciistica, le cause sono ancora in corso di accertamento pic.twitter.com/oV32WqGdPG — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 28, 2026

Francia, incendio in un hotel di lusso di Courchevel: evacuate oltre 260 persone

Come detto ieri sera, intono alle ore 19.00, è scoppiato un incendio in un albergo di lusso di Courchevel, nota località sciistica francese. I pompieri sono ancora in azione per domare le fiamme. In tutto sono state evacuate oltre 260 persone. Fortunatamente al momento non risultano persone rimaste ferite nel rogo, l’evacuazione è stata sottoposta dalle autorità a scopo precauzionale per garantire la sicurezza di ospiti e personale. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, saranno eseguite tutte le verifiche necessarie per stabilire quanto accaduto.