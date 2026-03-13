Nella notte tra il 12 e il 13 marzo, una sinagoga nel centro di Rotterdam è stata colpita da un incendio doloso provocato da un’esplosione all’ingresso dell’edificio. Le fiamme si sono spente da sole e non si registrano feriti, ma l’episodio ha subito allertato le autorità locali e suscitato forte preoccupazione nella comunità ebraica della città.

Incendio a Rotterdam: la sinagoga colpita nella notte

Nella notte scorsa, un incendio di origine dolosa ha interessato una sinagoga situata nel centro di Rotterdam, nei Paesi Bassi, senza provocare feriti. Secondo quanto riportato da Dutch News, le fiamme sarebbero divampate intorno alle 3:40 e si sono spente spontaneamente poco dopo. Un video circolante sui social, acquisito dalla polizia, mostra un oggetto che emette fiamme davanti all’ingresso dell’edificio, seguito da un’esplosione. Le autorità hanno avviato subito le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’attacco ha suscitato forte sconcerto a livello locale e nazionale. La sindaca di Rotterdam, Carola Schouten, ha sottolineato che l’episodio ha generato “molta ansia tra i nostri concittadini ebrei” e ha ribadito che in città “non c’è posto per l’antisemitismo, l’intimidazione, la violenza o l’odio verso le comunità religiose”. Il ministro della Giustizia David van Weel ha definito l’evento una “notizia terribile” e ha assicurato: “Non tollereremo antisemitismo, intimidazioni e violenza. Le autorità locali stanno garantendo la sicurezza delle sinagoghe. Devono sentirsi al sicuro nei Paesi Bassi”. La ministra della Difesa Dilan Yesilgoz ha aggiunto su X di sperare che venga fatta presto chiarezza sui responsabili, ribadendo che “antisemitismo, intimidazioni e violenza non possono essere tollerati”.

“È doloso”. Incendio in un’altra sinagoga, allerta massima e arresti a Rotterdam

La polizia olandese ha arrestato quattro giovani, tra i 17 e i 19 anni, sospettati di aver provocato l’esplosione e l’incendio. Gli agenti li hanno individuati dopo aver fermato un veicolo nei pressi di un’altra sinagoga, il cui conducente corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni. “Non è ancora chiaro se i sospettati avessero intenzione di far esplodere un ordigno o di incendiare anche un’altra sinagoga”, ha dichiarato la polizia, senza specificare il possibile movente. Le autorità hanno rafforzato la sorveglianza intorno ad altri luoghi di culto ebraici e invitano la popolazione a fornire qualsiasi informazione utile.