Incidente a Cusano Mutri, auto contro muretto: morta una donna di 79 anni nell'urto della vettura avvenuto dentro la galleria per Cerreto Sannita

Tragico incidente stradale a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, con un’auto che è finita contro un muretto e una donna di 79 anni morta in quell’impatto fatale. Impatto avvenuto in un tratto già tristemente noto per gli incidenti anche mortali, ovvero la galleria che collega Cusano Mutri al vicino paese di Cerreto Sannita.

La deceduta era in viaggio con il marito, un 88enne, che dall’urto è uscito illeso. Purtroppo non è andata così per la moglie, che malgrado un tempestivo ricovero all’ospedale Fatebenefratelli è spirata poco dopo l’arrivo, quando già le sue condizioni erano praticamente disperate.

Cusano Mutri, morta una donna in un sinistro nella galleria per Cerreto

La ricostruzione dell’accaduto è stata affidata ai carabinieri della territoriale, e secondo quella ricostruzione medesima l’auto a bordo della quale viaggiava la coppia, una Volkswagen guidata dal marito, è finita addosso ad una delle pareti del tunnel viario in questione.

L’impatto, molto violento, sarebbe purtroppo risultato fatale per le sorti di chi occupava l’abitacolo ma non sul lato del guidatore, vale a dire la moglie del medesimo. E sulla vicenda, come da prassi in casi simili, dovrà far luce la magistratura inquirente allertata dagli operanti subito dopo il sinistro.

Incidente a Cusano Mutri, morta una donna, la Procura apre un fascicolo

Dagli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento sono partiti alcuni adempimenti urgenti, primo dei quali l’esame esterno della salma da parte del medico legale che ne ha certificato il decesso.

Dal canto suo il sostituto procuratore di turno al momento dell’impatto fatale, Francesco Sansobrino, sta decidendo in ordine ad un esame tanatologico più approfondito, un’autopsia, prima di “liberare” la salma e consegnarla al dolore dei cari, in primis del marito.

Tragedia a Cusano Mutri, morta una donna, si indaga sulle cause

Si tratta di una possibilità che, come insegnano casi simili, a volte può rendersi necessaria per ragioni procedurali e di accertamento della verità storica.

Sulle cause dell’incidente c’è il solito florilegio di ipotesi che, senza verifiche empiriche da parte degli operanti che hanno effettuato i rilievi e conducono tuttora le indagini, non trovano motivazione alcuna se non il bisogno contenitivo di dare una new in maniera esaustiva. Il dato empirico è che per ora, e solo per ora, pare che il guidatore della Volkswagen abbia suo malgrado “fatto tutto da solo”.