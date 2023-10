Cinque operai sono rimasti vittima di un incidente a Fukushima: i lavoratori sono entrati in contatto con acqua radioattiva.

Terribile incidente nella centrale nucleare di Fukushima: cinque operai sono entrati accidentalmente in contatto con dell’acqua radioattiva. Dopo la contaminazione, due lavoratori sono stati trasportati in ospedale e ricoverati.

Incidente a Fukushima, cinque operai entrano in contatto con acqua radioattiva

A seguito dell’accaduto, due dei cinque lavoratori sono stati ricoverati in ospedale e sono tenuti sotto stretta osservazione. Lo ha riferito l’Indipendent che ha anche precisato che tutti gli operai convolti nella vicenda erano equipaggiati con indumenti protettivi e maschere per coprire i rispettivi volti.

Due lavoratori ricoverati

Subito dopo essere entrati accidentalmente a contatto con l’acqua radioattiva della centrale nucleare giapponese, i lavoratori sono stati sottoposti a un processo di decontaminazione immediata sul posto. Nonostante la procedura eseguita, i livelli di radiazioni non si sono abbassati in due dei cinque operai, rispettivamente di circa 20 e 40 anni. Entrambi gli uomini, quindi, sono stati ricoverati presso l’ospedale cittadino.

Lo sversamento delle acque radioattive

A partire dallo scorso 24 agosto, ha avuto inizio il rilascio di acque reflue da Fukushima. Si tratta di un’operazione che avrà una durata di circa dieci anni. La decisione presa nel Paese ha scatenato numerose polemiche soprattutto da parte dei pescatori di Fukushima e delle Nazioni che si trovano nelle vicinanze del Giappone. Tra gli Stati che più hanno osteggiato l’iniziativa c’è la Cina, che ha imposto lo stop all’importazione di pesce giapponese entro i confini cinesi.