Incidente a Pavia, schianto frontale tra un furgone e un’auto: due feriti

Un drammatico incidente si è consumato in provincia di Pavia quando un furgone e un’auto sono rimasti coinvolti in uno schianto frontale. Non si registrano vittime.

Nella mattinata di martedì 2 maggio, un furgone e un’auto hanno impattato l’uno contro l’altra lungo la strada che collega Costa de’ Nobili a Corteolona, in provincia di Pavia. A seguito del sinistro, il conducente del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Per compiere il salvataggio, è stato necessario ricorrere all’uso del divaricatore.

Il sinistro stradale ha avuto gravi conseguenze sul traffico. Il tratto di strada interessato dall’incidente, infatti, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. La decisione è stata presa al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di mettere in sicurezza il tratto stradale.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, si sono prontamente recati i sanitari del 118, gli uomini delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco. I paramedici hanno prestato soccorso alle due persone che si trovavano alla guida dei veicoli. Il conducente dell’auto ha riportato ferite lievi. Più seri, invece, i traumi riportati dall’uomo che stava guidando il furgone che è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Il ferito è sotto osservazione ma non è in pericolo di vita.

Gli uomini della Polizia Stradale sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi necessari in modo tale da chiarire la dinamica dell’incidente.