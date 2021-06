Incidente a Qualiano, Pasquale Di Guida morto a 30 anni: lascia due figlie piccole. La ricostruzione del sinistro è al vaglio dei carabinieri

Un terribile incidente avvenuto a Qualiano, nel napoletano, ha ucciso il 30enne Pasquale Di Guida che lascia due figlie piccole. Il sinistro è avvenuto all’alba di oggi, 9 giugno, nel comune dell’hinterland di Napoli. Intorno alle 5.00 del mattino il giovane stava andando a lavorare in sella al suo scooter quando all’altezza della rotonda di Auchan, in via Santa Maria a Cubito e a ridosso di un distributore di carburante il mezzo ha impattato contro un camion.

Incidente a Qualiano, Pasquale Di Guida morto nello scontro con un camion

L’urto, come sovente accade in questi casi, non gli ha lasciato scampo. Le cause effettive dell’incidente sono tutte da accertare e gli operanti stanno cercando di ricostruire la dinamica. Purtroppo per Pasquale è stato inutile ogni tentativo di soccorso, i politraumi riportati nell’urto non gli hanno lasciato scampo. Pasquale era sposato e padre di due figlie piccole. La dinamica generale dell’incidente pare ormai accertata: il veicolo a due ruote guidato dalla vittima si dirigeva verso Qualiano mentre il mezzo contro cui lo scooter ha impattato procedeva in direzione opposta.

Incidente a Qualiano, Pasquale Di Guida morto: cosa può essere accaduto

Considerando che uno dei due mezzi aveva ovvio ingombro limitato gli operatori si stanno concentrando su una probabile invasione di carreggiata di uno dei due mezzi e sulle sue cause. Ma c’è anche un’altra versione legata ad una manovra: pare che il camion fosse in svolta per entrare nel distributore e che il Piaggio della vittima sia arrivato in quel momento, centrandolo forse a causa di una mancata frenata dovuta alla pioggia ed all’asfalto bagnato.

Tragico incidente, Pasquale Di Guida morto: salma a disposizione dell’AG

Pasquale è stato sbalzato con violenza a terra ed è morto, in una sequenza tragica che come insegnano le cronache simili non dà quasi mai scampo . La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria all’ospedale cittadino. Il magistrato di turno avrebbe deciso per un esame tenetologico approfondito, cioè per un’autopsia. Dal canto loro i carabinieri del locale comando stazione proseguono nelle indagini. Sul conducente del veicolo con cui lo scooter di Pasquale ha impattato sono stati pertanto effettuati tutti i controlli del caso e notizie ufficiose darebbero quei controlli come tutti con esito negativo. Nei prossimi giorni ci saranno sviluppi.