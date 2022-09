All'alba di questa mattina, domenica 11 settembre, un'automobile si è schiantata contro un palo. Due 28enni hanno perso la vita.

Questa mattina, domenica 11 settembre, all’alba, due ragazze di 28 anni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. La loro auto si è schiantata contro un palo.

Incidente all’alba, auto contro un palo: morte due 28enni

Un weekend davvero tragico sulle strade della provincia di Avellino, dove è avvenuto un incidente mortale che ha tolto la vita a due ragazze di 28 anni. Lo schianto in cui sono morte le due ragazze è avvenuto poco prima dell’alba di oggi, domenica 11 settembre, a Cervinara. Una Fiat 500 rossa con a bordo quattro giovani si è schiantata contro un palo in via San Cosma. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

I soccorsi

Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, per recuperare le salme e mettere in sicurezza la zona in cui è avvenuto l’incidente. La notizia del drammatico incidente ha scosso tutta la Valle Caudina. Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano sono le due vittime dello schianto, entrambe 28 enne. Erano entrambe laureate e molto amiche. Le altre due occupanti della macchina sono state ricoverate in ospedale.