C’è apprensione in queste ore per Ciro Immobile e per la sua famiglia. Il bomber della Lazio, dopo l’incidente d’auto avvenuto nella scorsa mattinata, nel quale s’è schiantato contro un tram con il suo suv in zona Ponte Matteotti, ha trascorso la notte in osservazione al Gemelli di Roma, inoltre, come riporta Il Messaggero, pare che la figlia Michela sia ricoverata al Bambino Gesù con una piccola lesione al fegato.

L’incidente ha coinvolto il calciatore della Lazio e le sue due figlie, Michela e Giorgia, che però è stata già dimessa. Il bomber bianco azzurro ha invece riportato la frattura composta della XI costola destra e un trauma distorsivo della colonna vertebrale.

È giallo per quanto riguarda la dinamica dell’incidente: secondo Immobile il tranviere avrebbe attraversato la strada con il rosso, mentre secondo quest’ultimo il capitano della Lazio procedeva ad altissima velocità, mentre lui sarebbe passato con il verde.

Ciro Immobile s’è affidato all’avvocato Erdis Doraci, che attraverso una nota ha spiegato lo stato d’animo del suo assistito: «Scosso per quanto successo, il suo pensiero va alle sue due figlie e al conducente del tram, al quale augura pronta ripresa. Sollevato che nessuno abbia riportato lesioni gravi, conscio in questo momento difficile di aver agito correttamente, confida in pieno nelle autorità che stanno svolgendo gli accertamenti».

L’augurio di Claudio Lotito

Dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, è arrivato un augurio di pronta ripresa per il capitano della squadra, tra i protagonisti di un’ottima stagione fino ad ora: “Ciro Immobile fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie“.

Intervistato da Lazio Style, Lotito ha poi proseguito: “Mi sono attivato subito, appena venuto a conoscenza dell’incidente di Ciro e delle sue figlie, per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero“.