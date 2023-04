Le vittime dell’incidente che si è verificato nella serata di Pasqua in provincia di Asti sono quattro, e sono tutte under 40.

Incidente di Pasqua ad Asti: chi sono le 4 vittime

Le vittime dell’incidente stradale avvenuto a Pasqua in provincia di Asti, sulla statale fra Nizza Monferrato e Costigliole, sono tutte under 40. Si tratta di un giovane di 23 anni di Asti, che era a bordo della sua auto, che si è scontrata frontalmente con un’altra macchina su cui viaggiavano tre 30enni di nazionalità macedone. Il 23enne che viaggiava da solo si chiamava Ayoub ChennoufEch, cittadino di origine marocchina. Era il portiere della squadra di calcio del Don Bosco. La società ha deciso di raccogliere fondi per aiutare la famiglia. A bordo della Bmw che procedeva nella direzione opposta erano presenti il 33enne Zlato Stoilovski, il 31enne Andrei Kit Anovski e il 36enne Vlako Iliev. Tutti e quattro sono morti sul colpo.

Le indagini sull’incidente

Per il momento sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Lo schianto si è verificato in una curva dopo un rettilineo dove in passato si erano già verificati incidenti simili. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22 di domenica 9 aprile, la giornata di Pasqua. I soccorritori sono arrivati immediatamente, ma hanno trovato le macchine completamente distrutte. I sanitari invece non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dei giovani coinvolti.