Incidente in A22, morta a 31 anni l’infermiera Bassma Faith

L'infermiera 31enne Bassma Faith ha perso la vita a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada del Brennero A22

Bassma Faith è scomparsa. L’infermiera 31enne è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada del Brennero A22: l’Ordine degli infermieri del Trentino esprime cordoglio in una nota.

Bassma Faith morta a 31 anni: l’incidente stradale

L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì lungo l’autostrada del Brennero A22 nel tratto tra Rovereto e Trento. L’infermiera 31enne Bassma Faith, di Mezzolombardo, era alla guida della sua automobile in direzione nord, quando si è scontrata con un tir che era fermo nel mezzo della carreggiata a causa di un precedente sinitro. Lo schianto, avvenuto circa alle ore 2 del mattino, è stato terribile. Inutile, purtroppo, l’intervento tempestivo dei sanitari: troppo gravi le ferite subite da Bassma.

La nota dell’Ordine degli infermieri del Trentino

L’Ordine degli infermieri del Trentino ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa della ragazza. Il presidente Daniel Pedrotti ha scritto: “Tutti noi siamo senza parole. Siamo distrutti da questa perdita: ci lascia una collega che metteva un entusiasmo e una professionalità rara, se non unica, nell’essere infermiera e in tutto quello che faceva. Piena di vita, con un’allegria e una positività incredibile, Bassma ha affrontato tutte le sfide di questo periodo di pandemia sempre al fianco dei pazienti e continuando ad investire sulla sua formazione universitaria per dare sempre il massimo nell’assistenza.

Bassma è stata veramente un esempio, sia dal punto di vista professionale che umano.”