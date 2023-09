Lungo la A26, tra Sesto Calende-Vergiate e Besnate, si è verificato un drammatico incidente quando un’auto si è improvvisamente è ribaltata: le autorità hanno segnalato la presenza di due morti.

Incidente in A26 tra Sesto Calende/Vergiate e Besnate: due morti

Il bilancio del terribile incidente avvenuto poco dopo le ore 16:00 di martedì 5 settembre è di due morti. Il sinistro si è consumato lungo l’Autostrada dei Laghi, nel tratto compreso tra Sesto Calende/Vergiate e Besnate, nella diramazione A8-A26 Gallarate-Gattico.

In considerazione delle prime informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che ha subito inviato cinque equipaggi sul luogo della tragedia, le vittime sono un uomo di 88 anni e una donna di 84 anni.

A seguito dell’incidente, Autostrade per l’Italia ha riferito che il tratto autostradale è stato chiuso al transito al fine di consentire ai soccorritori di intervenire e alle autorità di effettuare tutti i rilievi del caso. In un primo momento, la circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni del tratto Sesto Calende/Vergiate-Besnate. “Entrata consigliata verso autostrada Milano-Varese: Busto Arsizio su A8 Milano-Varese. Uscita consigliata provenendo da A26 Genova Voltri – Gravellona Toce: Sesto Calende-Vergiate”, hanno riferito i gestori della superstrada.

Soccorsi e forze dell’ordine

Per quanto riguarda la dinamica del sinistro mortale, pare che l’auto a bordo della quale stavano viaggiando le due vittime si sia improvvisamente ribaltata in modo autonomo e senza il coinvolgimento di terzi. Nell’incidente, infatti, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Il luogo della tragedia è stato raggiunto, su indicazione della centrale operativa del 118, da tre ambulanze, un’automedica e un elisoccorso. Purtroppo, per l’uomo e per la donna non è stato possibile far altro se non dichiararne il decesso sul posto.

Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare tutti i rilievi del caso, in autostrada si sono recate anche delle volanti della polizia stradale di Novate che dovranno stabilire per quale motivo il veicolo delle vittime si sia ribaltato. Insieme ai poliziotti, erano presenti anche i vigili del fuoco di Varese.